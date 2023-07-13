السجن 5 سنوات للمتهمين بحيازة سلاح نارى وسرقة مواطن بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "م . ع"، "ا . ج"، "أ . م" بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة ألف جنيه، بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع الخامس.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم "ح .ع" لوفاته، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمون من الثاني حتى الرابع بواسطته سلاحا ناريا، فرد خرطوش وذخائر دون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهمين بسرقة المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "مائتي ألف جنيه"، والمملوكة للمجني عليه "أ . م" من مكان مسور بحائط منشأته التجارية، وذلك بطريق الكسر من الخارج، حال حملهم سلاحا ناريا وذخائر، وكون المتهم الأول سائقا لدى المجني عليه.