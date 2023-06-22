الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد ونصف مليون غرامة لتاجر هيروين بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها، حضوريا بمعاقبة المتهم "محمد. أ" بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية ، بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تفيد اتجار المتهم  بالمواد المخدرة إنتقل إلى محل تواجده وأجرى معه عملية شراء جوهر الهيروين المخدر وما أن عرض عليه المتهم لفافة بلاستيكية تحوي الجوهر المخدر حتى قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على 51 لفافة بلاستيكية أخرى تحوى كلا منهم على ذات الجوهر المخدر أحرزهم بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد السجن المؤبد 500ألف جنية

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