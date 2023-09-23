بقصد التعاطى.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بحوزته حشيش فى دار السلام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة مدمن بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطى، بنطاق دائرة مركز دار السلام.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه أثناء قوة من مباحث دار السلام بتفقد الحالة الأمنية في دائرة المركز تمكنت من ضبط عامل وبحوزته سيجارة حشيش مشتعلة.

على الفور تم اقتياد المتهم إلى مركز شرطة دار السلام وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وعقب انتهاء النيابة من التحقيقات اللازمة، أحالت المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط 12 كيلو بانجو وأسلحة نارية

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، بالتردد على دائرة مركز شرطة الواسطى للاتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته "عدد 7 فرد محلى وعدد من الطلقات- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجرامًا".

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.