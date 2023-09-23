السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "د.ع.د" عامل بـالسجن المشدد 5 سنوات، بعد اتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ج.ع.ع" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار  عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز طما المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح نارى وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام بالتعدى عليه بسلاح كان بحوزته، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة بنسبة 50%، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج الشروع في قتل السجن المشدد 5 سنوات مركز طما عاهة مستديمة محكمة الجنايات

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