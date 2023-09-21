الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 فى حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل فى سوهاج

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة نارية

شهدت قرية الكشح دائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج وقوع مصادمة دراجة نارية وتروسيكل على الطريق نتيجة السرعة الزائدة نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم للمستشفى المركزى بدار السلام.


كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام يفيد وقوع مصادمة على الطريق بين دراجة نارية وتروسيكل على الطريق بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام وتم الرفع لأثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.


وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين وقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام بين دراجة نارية وتروسيكل مما نتج عنه إصابة ع . أ . م 50 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وإصابة أ . ع . أ 18 سنة بكسر مفتوح بالساق اليسرى وكسر بالساق اليمنى، وإصابة ش . ع . ب 25 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . ب . ع 60 سنة بكدمات بالظهر والأطراف وتم نقل المصابين إلى مستشفى المركزى بدار السلام المركزى. 
 

تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

محافظة سوهاج بدار السلام الكشح مصادمة على الطريق بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث بمحافظة سوهاج

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