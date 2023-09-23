السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على عاطل متهم فى قضايا نصب لتغيير العملات بقنا

حملة امنية
حملة امنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على عاطل متهم في عدة قضايا نصب على المواطنين في تغيير عملات، داخل قرية أسمنت، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بتحرير عدة محاضر ضد عاطل يُدعى "خ.م"، في العشرينات من العمر، بتهمة النصب على المواطنين في تغيير عملة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

ونجحت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى بكري، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب قنا، والرائد أحمد هشام، معاون أول مباحث مركز شرطة نقادة في القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وذخيرة ومبلغ مالي مليون وستين جنيهًا، داخل قرية أسمنت مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تم التحفظ على المتهم في الواقعة والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

قنا امن قنا وزارة الداخلية محافظ قنا مركز نقادة جنوب قنا

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