الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لضبط شاب أطلق النيران على شقيقه في قنا

طلق نارى
طلق نارى

أصيب شاب بطلق ناري على يد شقيقه في قرية الطويرات التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا  من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب بطلق ناري في قرية الطويرات.

وبعد الفحص تبين إصابة "علاء.ع.م.ح، في العشرينات من العمر، بطلق ناري على يد شقيقه في قرية الطويرات، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت أجهزة الأمن لمقر الواقعة على الفور، وبدأت في توسيع دائرة الاشتباه، وبدأت في البحث عن المتهم، وفرضت كردون أمني داخل القرية.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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