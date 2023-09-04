تأجيل محاكمة عاطل بتهمة النصب على المواطنين فى عابدين

أجلت محكمة جنح عابدين، اليوم، محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغير العملات المحلية إلى عملات أجنبية، إلى جلسة 23 سبتمبر.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية.



وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه بالمخالفة للقانون

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الإثنين، حبس 5 متهمين غسـلوا 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق ربح غير مشروع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن اتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.



وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، وضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.