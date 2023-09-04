"حاميها حراميها".. خفير وراء سرقة مدرسة فى مدينة 6 أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر القبض على خفير مدرسة للتعليم الأساسي، لاتهامه بسرقتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارًا، يفيد تلقيه بلاغًا من مدير مدرسة للتعليم الأساسي، بدائرة القسم، باكتشاف سرقة "شاشة، وبروجيكتور، وكمبيوتر" من المدرسة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد داود، رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وأسفرت التحريات عن أن خفير المدرسة، 44 سنة، هو من قام بسرقة المدرسة عن طريق مفتاح مماثل لمفتاح الغرفة.

وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العقيد أحمد نجم، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها

وفي سياق آخر، قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا على المتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقة ذهبها؛ لمروره بضائقة مالية لإقباله على الزواج، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4004 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن ك س"، 29 سنة، حلاق، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجنى عليها "إيمان م ع"، ربة منزل، وزوجة شقيقه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتربص لها فى المكان الذى نفذ به جريمته، وأعد لذلك الغرض سيارة نقل لإخفاء جثمانها عقب إتمام جريمته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عندما أبصر المجنى عليها أثناء ترجلها درج العقار محل الواقعة، أخبرها برغبته فى التحدث معها بأمر ما مستدرجًا إياها داخل الشقة وقام بخنقها بيديه فسقطت أرضًا، فقام بأخذ عصا وقام بالضغط على رقبتها حتى لقيت مصرعها قاصدًا من ذلك قتلها وسرقتها وأحدث ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

واستطرد أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، ألا وهي قيام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز أداة "عصا" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، بدون مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.