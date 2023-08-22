حبس المتهم بالنصب على الطلاب بزعم تسفيرهم للخارج للدراسة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق فى الجيزة بحبس المتهم بالنصب على الطلاب، بزعم تسفيرهم للخارج للدراسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته أكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول-خلافًا للحقيقة- واستخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.