جهاز الشيخ زايد يشارك في فعاليات مبادرة مدرسة صديقة للبيئة لتوعية الطلاب

شارك جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد في فعالية مدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي بالحي الـ11، والتي أقيمت تحت عنوان "مدرسة صديقة للبيئة" والتي جاءت ضمن مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "معًا نبدع من أجل مصر" لتحسين وإصلاح البيئة.

وحرص رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد مصطفى، ومعاون رئيس الجهاز منى بركات، ومديرة عام بهيئة المجتمعات الدكتورة أماني ممدوح، ومدير التطوير المؤسسي برئاسة الهيئة سامح مجدي، على حضور الفعالية بمشاركة الدكتور فاضل ديغم عضو مجلس أمناء المدينة ومدير ادارة الشيخ زايد التعليمية مجدي غنيم، وعدد من قادة الجهاز، لانطلاق المبادرة "مدرسة صديقة للبيئة" لتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وتعزيز الممارسات المستدامة.

وقدمت مديرة المدرسة نعمات سعيد شرحًا لتفاصيل النشاط الصيفي وفعاليات اليوم، والتي تضمنت معسكرًا للتشجير في فناء المدرسة الرئيسي وتنفيذ ندوة مصغرة عن مفاهيم التغيرات المناخية، إلى جانب عدد من الأنشطة الفنية وطرق إعادة تدوير الخامات المتاحة من البيئة.

كما تم استعراض نشاط المدرسة في إطار "الخطة العلاجية"، والتي يتم فيها تقديم مجموعات تقوية مدرسية مجانية لكل الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي في كل المواد ولكل المراحل التعليمية خلال الأجازة الصيفية.

ومن جانبه، أفاد المهندس أحمد مصطفى بأن جهاز المدينة يسعى لتنفيذ العديد من المبادرات في المدارس لتوعية الأطفال بأهمية البيئة، وذلك من خلال برامج تدوير النفايات والفرز، حيث يمكن إقامة برامج لفرز النفايات داخل المدرسة، وتوفير حاويات مختلفة للبلاستيك والورق والزجاج والمعادن، وتعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وتوعية الطلاب بكيفية فرز النفايات بشكل صحيح.

وشارك جهاز مدينة الشيخ زايد في إنشاء حدائق صغيرة داخل المدارس لزراعة الأعشاب الطبية أو الخضروات، حيث يشارك الطلاب في رعاية هذه الحدائق ويتعلمون عن أهمية الزراعة المستدامة والتغذية الصحية، وتنظيم حملات توعوية وورش عمل للطلاب حول قضايا البيئة المختلفة مثل تغير المناخ، وحماية الحياة البرية، وترشيد استهلاك الموارد. كما يتم تشجيع الطلاب على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدارس، وتشجيعهم على استخدام وسائل فعالة لتوفير الموارد مثل إغلاق صنابير الماء بعد الاستخدام، وإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية عند عدم الحاجة إليها.

وأضاف المهندس أحمد مصطفى أنه يتم تنظيم حملات تطوعية لتنظيف المدارس والمناطق المحيطة بها من النفايات، حيث يتعلم الطلاب أهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وكيفية التخلص الصحيح من النفايات. كما يتم تعليم الطلاب تعزيز استخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياح داخل المدارس، حيث يمكن تثبيت الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء أو تركيب الطواحين الهوائية لتوليد الطاقة.