مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل الخارج.

وقال رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بعد الاطلاع على الدستور القانون رقم 45 لعام 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لعام 2017 ف يشأن الهئية الوطنية للانتخابات، وموافقة مجلس الهئية، جرى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجري خارج مصر، الجمعة السبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر2023، أما أيام التصويت في الداخل، ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك جولة إعادة؛ ستجري خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من شهر يناير لعام 2024.