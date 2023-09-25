"قانونية مستقبل وطن": ضمان استقلالية الانتخابات الرئاسية يعنى مزيدًا من الشفافية والنزاهة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا مشرفة فى ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقوم بخطوات محسوبة وفقًا للدستور والقانون الذي ضمن لها الاستقلالية، ما يعنى مزيدًا من الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية وكانت الهيئة على قدر الحدث وعند حسن ظن الجميع الذى أشاد بجهودها.

بداية حقيقة لخطوة مهمة واستحقاق دستورى

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية حقيقة لخطوة مهمة واستحقاق دستورى، متابعًا: "وشرحت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام الماضية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدًا أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية سيكون فى مواعيده الدستورية.

وأشار عبداللطيف، إلى أن الهيئة أعلنت عن استمرار الإشراف القضائى الكامل على الاستحقاق الانتخابي، ودعوتها الإيجابية لجميع المواطنين بممارسة حقهم فى عمليتى الترشح والانتخاب، وأن الهيئة على مسافة واحدة من كل أطياف العمل السياسي المصرى وهذا يعنى مزيدًا من الشفافية والمصداقية فى العملية الانتخابية المقبلة، حيث تشدد الهيئة على عدم السماح باستخدام الوسائل الإعلامية واستطلاعات الرأي في غير موضعها بالانتخابات الرئاسية، والنقد الموضوعي مسموح به في الانتخابات الرئاسية، ولكن التشكيك فى نزاهة العملية غير مسموح به.

وأكد أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة لاستكمال تحقيق رؤية مصر 2030 وما تم من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر خلال الفترة الماضية متابعًا: "وبالتالي يتعين على الجميع النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة".