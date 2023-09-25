الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: لقاءات "مستقبل وطن" بالمحافظات تتسم بالشفافية والمصارحة

علاء عابد
علاء عابد

لقاءات مكثفة يعقدها حزب  مستقبل وطن فى كل محافظات الجمهورية، حيث شهدت محافظة الفيوم اجتماعًا تنظيميًا موسعًا برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، وبحضور النائب عبدالقادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وجميع الكوادر التنظيمية.

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كما  شهدت محافظة بني سويف اجتماعًا تنظيميًا برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد بالحزب، وبحضور النائب حسام العمدة أمين المحافظة، والهيئة البرلمانية  للحزب والكوادر الحزبية بمحافظة بني سويف.

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كما عقد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد بالحزب، اجتماعًا تنظيميًا في محافظة المنيا بحضور أمين المحافظة النائب محمد نشأت العمدة.

وتمت مناقشة آليات وكيفية الاستعداد لملف الانتخابات الرئاسية، واستعراض جهود الحزب وخطة عمله في الفترة المقبلة لدعم السيد رئيس الجمهورية، وتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال مسيرة البناء التي تشهدها البلاد، استكمالًا لخارطة الطريق التي بدأها منذ 2014.

الرئيس السيسي يستحق منا الدعم والتأييد

وأشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأهمية تلك اللقاءات التنظيمية التي تتميز بالشفافية والمصارحة لمناقشة الأمور التنظيمية والسياسية كافة، والتقييم الدائم للأداء.

وأكد النائب علاء عابد على ضرورة المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق منا جميعًا كل الدعم والتأييد، لما بذله من جهد وحقق إنجازات لم نكن نحلم بها فى كل القطاعات والمحافظات خاصة محافظات الصعيد التي ظلت مهملة على مدار عقود طويلة، ولا بد من تضافر مختلف الجهود لإنجاح وإظهار وجه مشرف للتجربة الديمقراطية في مصر أمام العالم كله، وأن نكون جميعًا داخل اللجان الانتخابات، لكي نكون مساهمين في بناء الوطن ونختار رئيسًا يليق به.

وشارك في هذه اللقاءات والاجتماعات كل الهيئات التنظيمية لأمانات المحافظات والأقسام والمراكز والوحدات الحزبية، فضلًا عن نواب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في تلك المحافظات.

حزب مستقبل وطن محافظات الجمهورية محافظة الفيوم الانتخابات الرئاسة النائب علاء عابد

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