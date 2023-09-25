الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية لإعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يعقد مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية.

دعوة الناخبين للانتخاب

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور ونقل أعمال اللمؤتمر الصحفي.

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