"أمين مستقبل وطن": حراك شعبى قوى لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ثمن المحاسب علي كيوان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في محافظات مصر، وذلك بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلًا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس حرص الرئيس السيسي على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا.

حراك شعبي قوي لدعم الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية

وقال علي كيوان، إنه خلال الساعات القليلة القادمة سيجد الرئيس السيسي حراك شعبي قوي لدعمه بقوة، موضحًا أن قرارات السيسي تؤكد انحيازه للمواطن البسيط، مضيفًا أن القيادة السياسية وضعت المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة العالمية.

وأكد "كيوان" أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم ومساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على التغلب على التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية لتتجاوز الصعوبات الراهنة، موضحًا أن قرارات الرئيس دليل قاطع على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل دعم المواطن ومساندته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار "كيوان" إلى أهمية القرارات التي صدرت عن الرئيس السيسي، موضحًا أنها قرارات تاريخية، وجاءت في توقيت مناسب من أجل احتواء الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أمين مستقبل وطن بمحافظة دمياط، الأهمية الكبيرة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار إعفاءات ضريبية، وزيادة علاوة الغلاء المعيشية، وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنها قرارات تاريخية وفي غاية الأهمية وجاءت في توقيت مناسب للغاية.