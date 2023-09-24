الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين مساعد مستقبل وطن بدمياط: السيسي أسس لدولة المواطنة واهتم بذوي الهمم

وليد غالي
وليد غالي

قال وليد غالي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، إنه يدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ نظرًا لما قدمه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة الماضية على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف وليد غالي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي تحتاج إلى كتب عديدة، مشيرًا إلى أن أهم الإنجازات التي تحققت في عهده هو تأسيس دولة المواطنة، وأبرز معالمها الاختبارات في جميع المواقع التي تتم الآن دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، بجانب إصدار قانون دور العبادة الذي يعتبر من أهم الخطوات في اهتمام الدولة بالحريات الدينية وحق الجميع في إقامة الشعائر الدينية دون عائق.

اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم


وأكد غالي أن من أهم ملامح الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي هو اهتمامه بذوي الهمم وتوفير فرص العمل لهم، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية والاجتماعية من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك، في ظل اهتمام ورعاية شخصية من الرئيس السيسي.


وأشار غالي  إلى أن الرئيس السيسي لم يتوان عن الحفاظ على التراث من خلال الاهتمام بترميم المناطق الأثرية، مثل شارع المعز أو منطقة أهرامات الجيزة أو طريق الكباش، ما يؤهل مصر لطفرة سياحية ضخمة خلال الأعوام القادمة.

واختتم وليد غالي حديثه بالتأكيد على أن ما تم على أرض مصر من إنجازات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعلنا نؤيد ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، منوها أنها ستكون فترة جني ثمار ما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي، من خلال عوائد المشروعات التي تمت بجانب الطفرة السياحية المنتظرة.

الرئيس السيسي مستقبل وطن ذوي الهمم محافظة دمياط دمياط

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