الأحزاب تكثف فعالياتها فى المحافظات لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

تواصل الأحزاب السياسية فعالياتها الميدانية في مختلف المحافظات، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظم حزب مستقبل وطن اللقاء التنظيمي لمحافظة الجيزة بقيادة النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثالثة.

علاء عابد: ندعم الرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على كل القطاعات والمستويات

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا اليوم نلتقي لنرسل رسائل قوية، ونعلن عن أننا داعمون للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري بتاريخه الكبير لا يتخلى عن قائد عظيم، حقق الأمن والاستقرار والأمان للمواطن.

وأوضح النائب علاء عابد: إن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر، ونحن ندعم الرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على كل القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم خلال عامي 2023/ 2024، ونحن جميعًا مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عابد: إننا ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما أفسده الآخرون على مدار عشرات السنين، وأنا شخصيًا مدين له بدين كبير، وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن، وهنرد له الجميل، ومحافظة الجيزة هتكون رقم واحد.

وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد، ولكننا في الحزب اخترنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسًا، من أجل حمايته للفئات الضعيفة وغير القادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن "الرئيس السيسي لو خاضها دون دعم من أحد سيحقق النجاح لما حققه من إنجازات غير مسبوقة".

وفي ختام كلمته قال النائب علاء عابد: "إن الرئيس السيسي يستحق منا 108 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هنرد الجميل والجيزة هتكون رقم واحد".

العوضي: نؤيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية

فيما قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن محافظة سوهاج من المحافظات المحورية في جنوب الصعيد، والتي يعقد عليها الحزب آمالًا كثيرة، لما تضمه من أعضاء متميزين، لذا كان اختيار الحزب لأول مؤتمر جماهيري بسوهاج بلد العلم والعلماء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي أهمية كبرى بمحافظات الصعيد ومنها سوهاج، لما تمثله هذه المحافظات من ركيزة شعبية وتنموية تساهم في نهضة مصر.

ووجه النائب الأول لرئيس الحزب دعوته إلى جماهير سوهاج الأصيلة بأن تحتشد أمام اللجان في يوم العرس الديمقراطي كما عهدناكم في كل الاستحقاقات الدستورية، من أجل رد الجميل لمصر متمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي في محافظة سوهاج مركز البلينا لدعم وتأييد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، بحضور قيادات الحزب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: إنه لمن دواعي سرورنا أن نتواجد بينكم اليوم في أول المؤتمرات الجماهيرية التي يطلقها حزب حماة الوطن من محافظة سوهاج، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، إيمانًا من قواعدنا الحزبية المنتشرة في ربوع مصر التي آمنت بأن تأييد ابن مصر الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة هو من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه، واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ توليه سدة الحكم.

وأضاف أن ما أصدره الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي من قرارات هو دليل واضح وبرهان بين يؤكد مدى حرص القيادة السياسية واستشعاره بالمواطن المصري البسيط، لتخفيف الأعباء عن كاهله في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

وشدد نصير، في كلمته، على أنه لم تكن محافظة سوهاج ببعيدة عن مسيرة التنمية والبناء، حيث اهتمت القيادة السياسية بتنمية المحافظة بعد إهمال عقود ماضية، حيث استفاد أبناء سوهاج من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 7مراكز و181 قرية و2.8 مليون نسمة، وتعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية في العالم، لما تقوم به من مشروعات تغطي جميع المحافظات وتغير وجه الريف المصري.

وأردف نصير: نحن على أرض أبيدوس عاصمة مصر في عهد الملك مينا موحد القطرين نعلن تأييدنا للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة، ونطالبه للترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية في بناء مصر الحديثة، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن: نحن على ثقة ويقين أنكم قادرون على أن تفرقوا بين الغث والسمين، ومن يريد لوطنه التقدم والبناء ومن يريد الفوضى والهدم، لذا أدعو كل سوهاجي وسوهاجية للخروج لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، من أجل الحفاظ على ما تحقق من تنمية لمحافظة سوهاج في كل المجالات.

فيما أعرب الدكتور أحمد الديب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، أن هذا اليوم من أيام سوهاج الخالدة تحت راية حزب كل المصريين، مضيفًا: ليس بغريب عن أبناء بلدي سوهاج بلد العلم والعلماء والمحبة والإخاء التي تجمع بين نسيج هذه الأمة أن نلتقي معًا من أجل هدف واحد وهو حب الوطن.

وأضاف: منذ إن توليت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج وأخذنا على عاتقنا كحزب لكل المصريين أن نقوم بعدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم أبناء سوهاج في كل القرى والنجوع والمراكز من خلال القوافل الطبية والمعارض المختلفة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السوهاجي، والعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجهه في حياته اليومية، لذا تم إنشاء مراكز الأمل للخدمة المجتمعية.

وأكد أمين حماة الوطن بسوهاج: لماذا ندعم ونؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن محافظتنا عانت لسنوات من تدني الخدمات، ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم أعطى أولية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة سوهاج، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المحافظة 102 مليار جنيه منذ عام 2014، وفي مجال التعليم الحكومة المصرية أنشأت 51 مدرسة جديدة و3 إدارات تعليمية جديدة وصيانة 210 مدارس، وفي مجال التعليم الجامعي قدم الرئيس السيسي لسوهاج دعمًا غير مسبوق، حيث تم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وبلغت تكلفتها مليارًا و178 مليون جنيه، لتقوم بخدمة المجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكمل: بالإضافة إلى تطور المنظومة الصحية بالمحافظة تطورًا غير مسبوق، حيث تم تطوير 12 مستشفى عامًا ومركزيًا وإنشاء 136 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، ورفع كفاءة 44 وحدة ومركزًا طبيًا بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه، وفي مجال الزراعة اهتمت الدولة بمحافظة سوهاج بمشروع تبطين الترع باعتباره نقلة حضارية للحفاظ على وصول المياه للمصارف دون عوائق، ويستهدف المشروع 196 ترعة بطول 581 كيلومترًا، بتكلفه إجمالية مليار و854 مليون جنيه.

وأردف: كما تمت زيادة سعر توريد إردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيهًا، وإنشاء الكارت الذكي في إطار استمرار دعم الدولة للفلاح المصري، الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهذه الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر ولا يتسع المجال لذكر كل الأعمال.

ودعا الدكتور الديب هذا الحشد الكبير الذي اجتمع في حب الوطن أن يخرجوا عن بكرة أبيهم كما عاهدونا من قبل لدعم وتأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وعاشت مصر قوية عزيزة أبية.

فيما أعربت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب، عن شكرها لهذا الحشد الغفير من أهالى سوهاج الذين خرجوا عن بكرة أبيهم ليعبروا عن مدى حبهم للرئيس السيسى، وما قام به من مشروعات تنموية كبري وبنية أساسية جاذبة للاستثمار ونهضة صناعية.

ودعت المرأة الصعيدية عامة والسوهاجية خاصة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما حققة لها من إنجازات ملموسة وواضحة، معلقة: حان الوقت لرد الجميل من خلال المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم كما تعودنا عليهم في كل الاستحقاقات السابقة.

وقالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب: منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، وشهدت حركة تنموية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية كشريان حياة، والتي تقوم عليها العديد من المشروعات التنموية، ومن قلب محافظة سوهاج نعلن تأييدنا ودعمنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

فيما عقدت الهيئة العليا لحزب الاتحاد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطته التنفيذية للفعاليات التي ينظمها خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تعكس طموح واتجاهات أعضاء الحزب وجماهيره في مختلف المحافظات المصرية.

واختار الحزب شعار «اطلب_من_الرئيس» ليكون عنوانًا لكل فعالياته ليكون صوت الجماهير المصرية وجسرًا بين الجماهير والرئيس، في اتجاهين الأول يعبر عن نبض المصريين والثاني يشرح ويوضح الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية. وأعلن رضا صقر، رئيس الحزب، عن عقد لقاء جماهيري أسبوعي في مقر الحزب مع أعضاء الحزب وقيادات الأحزاب المصرية، لعرض مطالب الجماهير وطموحهم خلال المرحلة المقبلة، واستعراض ما حققته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، كما سيعقد الحزب لقاءات جماهيرية موسعة في العديد من المحافظات المصرية.

ودعا صقر الأحزاب والقوى السياسية لمشاركة الحزب في شعاره الذي يستهدف إتاحة للشعب المصري، ليعبر عن طموحه وأحلامه خلال السنوات المقبلة تحت قيادة الرئيس السيسي.