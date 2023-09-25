"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات النهائية فى موعد أقصاه 16 يناير 2024

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن القرار رقم 25 يتضمن توقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024، بينما القرار رقم 26 يتضمن انتخابات الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام 5 و6 و7 يناير 2024.

مواعيد انتخابات الإعادة في الداخل

وأضاف حمزة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين، أن القرار رقم 27 يتضمن توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير 2024، وتضمن القرار رقم 28 انتخابات الإعادة في الداخل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

تلقي الطعون يوم 12 يناير

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: القرار رقم 29 يتضمن انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير 2024، وتضمن القرار رقم 30 تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير 2024.

وأشار إلى أن القرار رقم 31 تضمن البت في الطعون المتقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 13 و14 يناير، وتضمن القرار رقم 32 إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير 2024.