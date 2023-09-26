مدة جمع التوكيلات للمرشحين للرئاسة.. انتخابات 2014 و2018 ترد على المشككين

يسعى البعض ممن لديهم أهداف ومصالح خاصة للتشكيك في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديمسبر المقبل، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني، والمدة المحددة لجمع المرشحين للتوكيلات اللازمة للترشح.

ولكن من خلال الرجوع لما نص عليه الدستور والنصوص القانوية المنظمة للعملية للانتخابية، وكذا الاستحقاقات الدستورية السابقة؛ نجد أن هذا هو المعمول به، وأن الآلية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات جرى تطبيقها من قبل في 2014 و2018.

مدة جمع التوكيلات

وأعن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات، عن أنه تمت الإتاحة لراغبي الترشح الفرصة الكاملة في جمع التوكيلات من قبل المواطنين بالمحافظات، وكذلك الحصول على تأييد من أعضاء مجلس النواب، خلال 20 يومًا، بداية من إعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وطبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2024 ومنطوقه على النحو التالي: بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والقانون رقم 45، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد موافقتها بجلستها صباح أمس الإثنين، المادة الأولى منه فإن الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيان الناخبين مدعوون في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وبذلك يحق لكل مرشح منذ إعلان الوطنية للانتخابات عن دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسيه أن يبدأ في جمع التوكيلات والحصول على تزكية أعضاء مجلس النواب لتلك الانتخابات بداية من 25 سبتمبر وحتى غلق باب تلقي أوراق الترشح يوم 14 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن المدة الزمنية المتاحه لراغبي الترشح في جمع توكيلات الناخبين والحصول على تزكية أعضاء النواب تتجاوز 20 يوما وهي نفس المدة التي اعتادت الوطنية للانتخابات على منحها لراغبي الترشح في كافة الاستحقاقات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أتاحت لراغبي الترشح في انتخابات الرئاسة 2014، المدة الزمنية لجمع التأييدات بداية من يوم الإثنين 31-3-2014 وحتى الأحد 20-4-2014، أي لمدة 21 يوما وكانت دعوة الناخبين يوم 30-3-2014.

كما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسة 2018 قرار دعوة الناخبين 8-1-2018 يوم الإثنين وجمع التأييدات وتزكية أعضاء مجلس النواب من يوم الإثنين 8-1-2018 وحتى الإثنين 29-1-2018، أي لمدة 22 يومًا.

وبالتالي فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع كافه الاستحقاقات الانتخابية والدستورية بمبدأ واحد، لا تحيد عنه وتقف على مسافة واحدة من الجميع كما أعلنت خلال مؤتمرها الصحفي العالمي.