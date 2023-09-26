النائبة ميرال الهريدى: الرئيس السيسى وعد فأوفى ولذلك ندعمه لفترة رئاسية مقبلة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنها قامت اليوم بتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لأنها تزكي الصادق في وعوده للمصريين، والأمين في تحمل المسئولية، إذ أوفي بكل الوعود الذي قطعها على نفسه منذ أن تولي حكم مصر، في ظل مرحلة حرجة من تاريخها المعاصر.

وأضافت النائبة البرلمانية، على هامش تواجدها بالبهو الفرعوني لمجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول رئيس اهتم بالتنمية بمفهومها الشامل، الذي يتواكب فيه بناء الدولة، وبناء الإنسان في وقت واحد، متابعة: "الجميع يعلم ما كانت عليه الأوضاع في البلاد حين استلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وحجم التحديات التي واجهتها القيادة السياسية المصرية، في ظل شبه دولة لا أمن ولا أمان، ولا بنية تحية وفي ظل حالة انهيار كبير.

إنجازات الرئيس السيسي

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد فأوفى، إذ استطاعت مصر في عهده استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتحسين البنية التحتية على مختلف المحاور، قائلة: "الرئيس وعد أن مصر ستكون قد الدنيا.. وقد كان وجدنا تغيرًا في الحياة كاملة على وجه مصر، حيث رأينا إنشاء طرق وكبارى وبنية تحتية من كهرباء وصرف صحي ومحطات مياه واتصالات وغيرها من الأمور التي غيرت وجه الحياة.

المبادرات الرئاسية

وتابعت، كذلك لم يكتفِ الرئيس بذلك، بل اهتم ببناء الإنسان كما اهتم ببناء الدولة، ووجدنا العديد من المبادرات الرئاسية، منها مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، والعديد من المبادرات لدعم الإنسان المصري، لذلك من الواجب علينا رد الجميل للرئيس ودعمه.

وعما يثار حول عدم كفاية المدة الزمنية لتزكية المرشحين سواء بعمل توكيلات أو تزكية النواب، قالت النائبة البرلمانية: "وفقًا لما ينص عليه الدستور فإن الفترة الزمنية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات هي فترة كافية للغاية، وأعتقد أنها مماثلة، بل هي مماثلة لما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية، والمرشحون كانوا على علم بذلك".