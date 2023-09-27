محمد أبوالعينين يوقع على نموذج تزكية "السيسى رئيسًا".. ويؤكد: الرئيس عاهد فصدق ووعد فأوفى

* الشعب المصري وفي ويعلم مَن ضحّى بنفسه ويطوِّر الحاضر ويبنى المستقبل

* الرئيس السيسي هو رجل المرحلة والقيادة التي تليق بمصر

* الرئيس أنقذ مصر ويؤسس جمهوريتها الجديدة التي نفخر بها جميعًا

* القادم أفضل ومصر قادرة على تجاوز كل التحديات

وقع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال "أبوالعينين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي عاهد الشعب على العمل والإنجاز فأوفى بالعهد ونجح فى الانتقال بمصر من حال لحال، واستطاع زرع الأمل واستنهض الهمم وفجر الطاقات، فحققت مصر في أقل من 9 سنوات ما كان يحتاج إلى 100 عام في جميع المجالات وانطلقت التنمية والمشاريع القومية في كل ربوع مصر وفق رؤية مصر2030.

مصر أقوى على جميع مؤشرات التنمية الشاملة

وقال إن مصر أصبحت أقوى على جميع مؤشرات التنمية الشاملة، وأصبحت أكثر قدرة على التغلب على أى تحديات وصعوبات، مؤكدا أن التحديات الحالية الناتجة عن الأزمات الدولية سوف نتجاوزها.

وأكد وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة والقيادة التى تحتاجها مصر وتليق بها، لديه الوعى والحكمة والارادة الصلبة ولديه الرؤية الطموحة والقدرة على تنفيذها الذي يبنى ويعمر ويغير الواقع ليبني مصر الجديدة التي نفخر بها جميعا.

وأضاف أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كل الأصعدة الداخلية والخارجية هو عبور ثان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وما من أجنبي يزور مصر ويرى كم هذه المشروعات بهذه المعدلات غير المسبوقة في الإنجاز إلا ويسأل كيف استطعتم تحقيق كل ذلك في خلال هذه الفترة القصيرة.

وأكد أبوالعينين أن الرئيس السيسى أدخل لمصر قيما وفكرا جديدا، فكل دقيقة لها ثمن لأننا نسابق الزمن من أجل التنمية، وأن ثروة الدول ليس فى مواردها وإنما في كيفية استغلالها وتعظيمها للقيمة المضافة من هذه الموارد وهو ما حققته المدن الجديدة التى تحولت من صحراء لا قيمة لها الى مجتمعات عمرانية ذكية أضافت لأصول الدولـة 10 تريليونات جنيه وموقع مصر الذى تتم الاستفادة منه لتصبح مصر مركزا لوجسيتيا وصناعيا عالميا.

وأشار إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز حقوقه أصبح الهدف الأسمى لجميع مشروعات الدولة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانتعاش وتدفق الاستثمارات، والمرحلة القادمة مرحله جني ثمار.

ودعا النائب محمد أبوالعينين الشعب المصري بالنزول لاختيار مرشحه الرئاسي قائلا: "انزل واختار رئيسك"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحّى بنفسه ووقف مع إرادة الشعب وتصدى لكل المحاولات والأجندات.

واختتم حديثه موجها رسالة للمصريين: “الشعب المصري شعب وفي ويعلم من يحمل الخير ومن يحمى الوطن ويصون مقدراته وأنه يبادل الرئيس عهدا بعهد ووفاءً بوفاء”.

محمد أبو العينين

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.06 AM (4)

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.06 AM (1)

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.05 AM (3)

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.05 AM (2)

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.05 AM (1)

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.05 AM

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.04 AM (2)

WhatsApp Image 2023-09-27 at 9.36.04 AM (1)