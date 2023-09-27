مواعيد انتخابات الرئاسة في مصر 2024.. تصدر موعد الانتخابات الرئاسية عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، بعد المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد موعد انتخابات الرئاسة 2024.

مواعيد انتخابات الرئاسة في مصر 2024

تجرى العملية الانتخابية داخل مصر خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر في الأيام التالية:

يوم 10 ديسمبر 2023.

يوم 11 ديسمبر 2023.

يوم 12 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر:

تُجرى العملية الانتخابية خلال شهر ديسمبر، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية:

يوم 1 ديسمبر 2023.

يوم 2 ديسمبر 2023.

يوم 3 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر فى حالة الإعادة:

قرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

يوم 5 يناير 2024.

يوم 6 يناير 2023.

يوم 7 يناير 2023.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر فى حالة الإعادة:

8 يناير 2024.

9 يناير 2024.

10 يناير 2024.

توقيت بدء عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة:

وفق التوقيت المحلي لكل دولة، تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9، لانتخابات المصريين في الخارج.

تقرر بدء عملية الاقتراع لـ الانتخابات الرئاسية داخل مصر، خلال الأيام المحددة لهم، (من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء).

موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة:

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، حدد يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

ويحظي مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024، باهتمام محلي وعالمي، فيما تشهد الحياة السياسية حالة من الحراك وتفاعلات لإقرار كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المرتقبة مع الإشراف القضائي الكامل عليها.

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