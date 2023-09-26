الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مكاتب توثيق لتوكيلات انتخابات الرئاسة في محافظة قنا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

بدأت 5 مكاتب توثيق في محافظة قنا، حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في استقبال المواطنين لتوثيق التوكيلات من المواطنين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة قنا في مدن فرشوط وقنا وقفط ودشنا شمالي محافظة قنا.

5 مكاتب لتوثيق التوكيلات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة قنا، 5 مقار، والتي بينها المراشدة، بمجمع خدمات المواطنين بالمراشدة في الوقف، ونجع القاضي في مدينة فرشوط، ومساكن مجلس المدينة بمدينة قفط، ومكتب توثيق الكنوز في مدينة قنا، ومكتب توثيق بندر مدينة دشنا.

وبدأت مكاتب توثيق الشهر العقاري في محافظة قنا، والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتوثيق توكيلات المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في استقبال المواطنين الراغبين في توثيق التوكيلات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

ويستعد الآلاف من أهالي مدن ومراكز وقري ونجوع محافظة قنا، للخروج والذهاب لمكاتب التوثيق المعلنة، من أجل توثيق التأييدات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيتم إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج وداخل محافظات جمهورية مصر العربية

فيما قد شهدت العديد من مكاتب التوثيق بأنحاء محافظات الجمهورية المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية تكدس الآلاف من المواطنين حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتوثيق تأييدات المواطنين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت منذ ساعات قليلة، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية داخل مصر وخارجها للمصريين في الخارج، واعلنت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات.

فيما قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، ان الاقتراع سيجرى تحت إشراف قضائي كامل أي سيخصص قاضي لكل صندوق، خلال الانتخابات التي سيتم إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

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