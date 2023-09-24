الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: الأجهزة التنفيذية تعمل على تطوير البنية التحتية فى قفط ونجع حمادى

السيسي
السيسي

أكد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين في المناطق الصناعية والمنطقة الحرة، من أجل زيادة معدلات الإنتاج المحلي في المصانع المختلفة بالمنطقتين الصناعيتين بنجع حمادي، وهذا لتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تطوير البنية التحتية في قفط ونجع حمادي من أجل التيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وذكر محافظ قنا أنه تم تصدير الشحنة الثانية من منتجات مصنع ألواح الكونتر ومشتقاته بالمنطقة الحرة العامة بقفط إلى دولة الصين، مشيرًا إلى أن محافظة قنا أصبح بها فرع شركة إكويتي دريلينج ليمتد والواقع على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة استثمارية 2 مليون دولار، وأكد أنه تم منحه مهلة لاستكمال الإجراءات.

وفي المنطقة الصناعية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، يقع مجمع الصناعات، وهو الذي يُعَدُّ واحدًا من أكبر المجمعات الصناعية التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاؤها من أجل تشجيع الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المهندس أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، أن المجمع طفرة تنموية صناعية كبيرة، ويساعد في توفير فرص عمل للشباب، كما أن فكرة المصنع الجاهز تساعد في جذب الشباب لسوق العمل، منوهًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كل التسهيلات للشباب، من أجل جذبهم للاستثمار والعمل، في خطوة إيجابية كبيرة تساعد في توفير المناخ للشباب.

وأورد "أنور" أن مجمع الصناعات الجديد يدعو إلى الفخر ويعد نقلة صناعية للمحافظة بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيًا مع الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أنه يتمتع بكل التسهيلات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وإنارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات، ويتمتع بكونه نموذجًا مشرفًا لتوفير كل مقومات الاستثمار الناجح لرواد الأعمال، وهو ما يجعله إضافة حقيقية للاستثمار داخل المحافظة.

قنا أخبار محافظ قنا مجمع الصناعات اشرف الداودي نجع حمادي

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