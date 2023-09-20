غلق وتشميع 24 منشأة طبية متنوعة فى مركز دشنا بقنا

وجَّه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، إدارة العلاج الحر بمتابعة المنشآت الصحية الخاصة بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، للتأكد من التزام تلك المنشآت بتقديم خدماتها الطبية وفق القواعد والقوانين.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، أن الفريق بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور خالد همام، والدكتور محمد عماد، والدكتور أندرو أمير، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك بقيادة رائد هارون.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، في بيانٍ صحفي، أنهم تابعوا عددًا كبيرًا من تلك المنشآت، حيث نتج عن تلك المتابعة غلق وتشميع ٢٤ منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة، مراكز طبية، معامل كانت تعمل بدون ترخيص أو لوجود مخالفات لاشتراطات الترخيص بتلك الجهات.

خطة متابعة ورصد لمنافذ الخدمة الطبية الخاصة

وتابع بدران أن المديرية وضعت خطة متابعة ورصد لمنافذ الخدمة الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة بهدف التأكد من صلاحية تلك الخدمات وتقديمها بصورة قانونية وسليمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، بضرورة الاطمئنان والمتابعة للخدمات الطبية الجيدة المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وكان قد عقد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية للتأكيد على علاج أي مشكلات وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا قد بدأت شن حملات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بشتى أنحاء مدن ومراكز المحافظة، وذلك لضبط وتشميع العيادات غير المرخصة في جميع أنحاء محافظة قنا.