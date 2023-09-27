الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حسن عمار يوقع طلب تزكية الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيساً لجمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية القادمة، بصفته عضواً بمجلس النواب المصرى.

وذلك تفعيلًا لنص المادة ١٤٢ من الدستور التى تقضى بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية بان يزكى المترشح ٢٠ عضواً من أعضاء مجلس النواب والمادة ١٠٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنظم إجراءات ذلك.

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مشروعات النواب: تزكية الرئيس السيسى للترشح لانتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تأييده ودعمه لترﺷﺢ الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما وأن إنجازات الرئيس السيسي بكافة ربوع مصر خير شاهد ودافع ليكون هو قائد المرحلة القادمة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات ما تحقق من تنمية شاملة، ويستكمل خطى البناء والتطوير خلال السنوات القادمة لترسيخ مكانة مصر على مستوى المنطقة وعالميا، ويحقق مواصلة مسيرة العطاء التي بدأت منذ 2014 والتي استطاع من خلالها التجاوز الكثير من الأزمات برؤيته الحكيمة في التعامل معها.

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بالإجماع.. "برلمانية حماة الوطن" تزكي الرئيس السيسي لولاية جديدة

جهود رئاسية 
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل كللت الجهود الرئاسية في تحسين الرعاية الصحية التي انطلقت ببورسعيد في يوليو 2019 ونجحت في تطبيقها بأكثر من محافظة لتشهد على مدار السنوات الماضية تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست، وتقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية بالمنشآت التابعة، لافتا إلى أنها تعزز من تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص "الحق في الصحة"، علاوة على ما تم إطلاقه من مبادرات صحية رئاسية متنوعة خاطبت كافة الفئات العمرية.

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توافد الآلاف من أعضاء مستقبل وطن لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى


وشدد على أن الرئيس السيسي تولى مسئولية البلاد في وقت صعب للغاية، وتمكنت البلاد في عهده من تخطى الكثير من التحديات، كم تولى حكم البلاد في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاریخھا المعاصر، لينجح ومعه الشعب المصرى من القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وتشهد البلاد في عهده تطور كبير في الصحة والتعليم والمدن الجديدة والتوسع الأفقي وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة ودعم الشباب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة لصالح المواطن فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل إمداد الغذاء.

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