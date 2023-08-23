برلماني: تأييد مستقبل وطن للرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات في ربوع مصر

علق النائب حسن عمار عن حزب مستقبل وطن، على إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاشفاً عن أسباب دعم الحزب للرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "تأييدنا للرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات في ربوع مصر".

وأضاف النائب أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمبادرة الرئاسية "ابدأ" ودعم سيادته وحرصه على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى النهوض بالصناعة من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

استعادة مصر لمكانتها المعروفة في المرحلة السابقة

وأشار إلى أن معدلات التنمية التي حدثت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تم دراسة ملف الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مع موقف مصر بالنسبة للعالم، ومكانة مصر، واستعادة مصر لمكانتها المعروفة في المرحلة السابقة.