الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادى بـ"مستقبل وطن": الدولة تمضى بخطى ثابتة فى مجال الصناعة

سمير صبري
سمير صبري

علَّق سمير صبري، أمين شئون التجارة والصناعة بحزب "مستقبل وطن"، على إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصناعة هي قاطرة النمو والتطوير وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وتمثل الصناعة الآن 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في مجال الصناعة، موضحًا أن الدولة المصرية كانت مهددة في مجال الصناعة منذ ١٠ سنوات، وكانت لا توجد لديها طاقة ولا بنية تحتية وكان غير متوافر أيضًا الموانئ التي تسهل لنا تصدير منتجاتنا للأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية، إلا أنها تمضي حاليًا بخطى ثابتة في مجال الصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، كانت لديها رؤية وهي البداية من حيث انتهى الآخرون.

حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي اكسترا نيوز سمير صبري

مواد متعلقة

بلال الدوى: 90% من مخرجات الحوار الوطنى أنجرها الرئيس السيسى

حالة من السعادة والانبهار بين حضور مهرجان "العالم علمين"

أمين عام الجامعات الخاصة: لدينا 54 هيئة غير حكومية تقدم خدمات التعليم في مصر

حامد فارس: مصر تؤيد وجود سياسة شرعية قوية فى ليبيا

اقتصادي: توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2024

خبير تربوى يوضح أهمية برامج تأهيل المعلمين الجدد

عماد الدين حسين: الرئيس السيسى أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطنى

هل يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثالث من العام الجاري؟.. اقتصادي يُجيب

الأكثر قراءة

"يمامة" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

"لعدم دفعها اشتراك الرحلة".. إحالة المتهم بالتعدى على فتاة بمدينة الشروق لمحكمة الجنح

نهش لحم 3 أطفال.. ماذا قال المتهمون بتعذيب كلب في المقطم؟

"مش مجنونة ومعمولى عمل".. القصة الكاملة لـ"آكلة ابنها" فى الشرقية

صورة الطفلة كارما ضحية "تعذيب والدها" في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)