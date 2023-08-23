قيادى بـ"مستقبل وطن": الدولة تمضى بخطى ثابتة فى مجال الصناعة

علَّق سمير صبري، أمين شئون التجارة والصناعة بحزب "مستقبل وطن"، على إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصناعة هي قاطرة النمو والتطوير وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وتمثل الصناعة الآن 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في مجال الصناعة، موضحًا أن الدولة المصرية كانت مهددة في مجال الصناعة منذ ١٠ سنوات، وكانت لا توجد لديها طاقة ولا بنية تحتية وكان غير متوافر أيضًا الموانئ التي تسهل لنا تصدير منتجاتنا للأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية، إلا أنها تمضي حاليًا بخطى ثابتة في مجال الصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، كانت لديها رؤية وهي البداية من حيث انتهى الآخرون.