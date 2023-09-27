الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مشروعات النواب: تزكية الرئيس السيسى للترشح لانتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه قام بتزكية ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للبلاد، مشيرًا، في تصريحات صحفية له، إلى أن ما حققه الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية من إنجازات لم تشهده الدولة المصرية من قبل.

وقال "مرعي"، في تصريحات صحفية له اليوم: يشهد التاريخ على ما قام به الرئيس السيسي لصالح الوطن، منذ ثورة 30 يونيو عندما أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم، وكانت البلاد آنذاك في أسوأ الأوضاع، ليتولى الرئيس بعدها الرئاسة في 2014، ليقود عملية البناء للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة كبيرة في كل المجالات، ونهضة غير مسبوقة سواء في شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمشروعات القومية الضخمة، لتصبح مصر دولة قوية ومستقرة يتحقق فيها الأمن والأمان.

وأكد "مرعي" أن الرئيس السيسي هو القادر على استكمال مسيرة البناء، وسلسلة المشروعات القومية الكبيرة التي كانت فارقة في حياة وبناء البلد.

 وتابع مرعي قائلًا: لهذا نقول للرئيس السيسي كمل مشوارك لاستكمال مسيرة البناء لبلدنا العظيمة مصر.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، لوضع الخريطة الزمنية لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية، منها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

الرئيس عبدالفتاح السيسي البناء والتنمية كمل مشوارك الانتخابات الرئاسة المدن الجديدة

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