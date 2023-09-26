برلمانى: 100% من نواب مستقبل وطن سيوقعون استمارات تزكية لترشح الرئيس السيسى

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب "أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة ويعد فرض عين علي كل مصري من أجل مواجهة التحديات الجديدة التي نشهدها والتي يمر بها العالم، فالرئيس يعلم حجم المشكلات والتحديات وقادر على التصدي لها ومواجهتها بالحلول.

وأضاف الحصري، أنه يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة نظرًا للإنجازات التي شهدناها خلال المرحلة السابقة، ولذلك قمت بتزكية الرئيس صباح اليوم لرد الجميل.

ومن جانبه، أكد النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب أن 100% من نواب حزب مستقبل وطن سيوقعون استمارات تزكية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش توافد أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن لمقر مجلس النواب لتوقيع استمارات تزكية لترشيح الرئيس في الانتخابات المرتقبة.

كان حزب مستقبل وطن قد قرر دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ووفقًا لنص المادة 142 من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، لوضع الخريطة الزمنية لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر.

شروط الترشح الانتخابات الرئاسية المصرية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية منها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.