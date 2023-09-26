توافد الآلاف من أعضاء مستقبل وطن لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى

لليوم الثاني..

توافد الآلاف من أعضاء "مستقبل وطن" لليوم الثاني على التوالي، لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة بجميع محافظات الجمهورية.

تحرير توكيلات تأييد الرئيس

وكان قد قام الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه يوثق توكيلات تأييد ترشيح الرئيس.



واصطف أعضاء الحزب وكوادره، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيدًا لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

اجتماع لـ"مستقبل وطن" بالدقهلية لإعلان دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا تنظيميًا ضخمًا، برئاسة القيادات المركزية، النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب اللواء يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وبحضور النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب جمال عبدالظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن محافظة الدقهلية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء الوحدات الحزبية.



وبدأ الاجتماع، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، أكد خلالها الدعم الكامل من الحزب وكوادره بجميع المحافظات للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة، استكمالًا لخارطة الطريق التي بدأها منذ 2014.

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين

المواطنيين