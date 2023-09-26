أمين "مستقبل وطن" الشروق: الرئيس السيسى أعاد لمصر هيبتها

إقبال كثيف لتحرير التوكيلات

شهد مقر الشهر العقاري بالشروق على مدار يومين احتشادًا جماهيريًا غير مسبوق، لدعم وتأييد الرئيس السيسي لانتخابه لفترة مقبلة لاستكمال مسيرة التنمية وخطة مصر 2030، من خلال عمل توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية.

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وشهد مقر الشهر العقاري في الشروق تواجدًا للمواطنين بشكل غير منقطع، بحضور قيادات مستقبل وطن المهندس إبراهيم شفيق، أمين عام القسم، والدكتور أبوبكر عبد ربه أمين التنظيم، وأمناء الأمانات النوعية والشياخات وأعضاء هيئة المكتب، الذين قاموا بتوفير الجو المناسب للمواطنين المتواجدين أمام مقر الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الخاصة بترشح الرئيس السيسي.

وقال إبراهيم شفيق، أمين عام مستقبل وطن الشروق، إن ما يحدث اليوم هو عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة، فالكل اجتمع هنا على حب الرئيس السيسي لنقف جميعًا صفًا واحدًا داعمين له، لاستكمال عملية البناء والتنمية وخطة مصر 2030، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان بعد أن حافظ عليها من الإرهاب وقضى عليه بفضل توجيهاته الحاسمة وبجهود رجال القوات المسلحة والشرطة، موضحا أنه أعاد بفضل سياساته الحكيمة الرشيدة المكانة العالمية التي تستحقها مصر، إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن المشروعات العملاقة والجبارة التي تم إنجازها في ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى انضمام مصر لأكبر مجموعة اقتصادية في العالم وهى البريكس، ولهذا فالرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق من المصريين كل الدعم والتأييد.

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في السياق، حرص د.أبوبكر عبد ربه، أمين التنظيم، على التواجد بمقر الشهر العقاري بمدينة الشروق، وأكد أن الحشود لم تنقطع من الأمس وحتى اليوم الثاني على التوالي من جانب المواطنين لدعم وتأييد الرئيس السيسي وتحرير التوكيلات لترشحه لفترة رئاسية جديدة، وأكد أن ما يحدث اليوم عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة، موضحًا أن المشاركة في عملية التوكيلات كان من كل الفئات، رجالًا وسيدات وكبار سن وشبابًا وفتيات حتى الأطفال حضروا إلى هنا حاملين صور الرئيس وأعلام جمهورية مصر العربية.