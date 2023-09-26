الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إقبال كثيف لتحرير التوكيلات

أمين "مستقبل وطن" الشروق: الرئيس السيسى أعاد لمصر هيبتها

أهالي الشروق يدعمون
أهالي الشروق يدعمون الرئيس السيسي

شهد مقر الشهر العقاري بالشروق على مدار يومين احتشادًا جماهيريًا غير مسبوق، لدعم وتأييد الرئيس السيسي لانتخابه لفترة مقبلة لاستكمال مسيرة التنمية وخطة مصر 2030، من خلال عمل توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية.

3a7b8143-9d95-4b3f-aabe-4d67ed6aa074
3a7b8143-9d95-4b3f-aabe-4d67ed6aa074
35b78c98-9bd3-404e-87c8-08ae841c9154
35b78c98-9bd3-404e-87c8-08ae841c9154
48d54725-e345-4a0d-a674-ec47e3732fcd
48d54725-e345-4a0d-a674-ec47e3732fcd
316a72d2-7fbd-4705-a60c-2e6868b88ea0
316a72d2-7fbd-4705-a60c-2e6868b88ea0

وشهد مقر الشهر العقاري في الشروق تواجدًا للمواطنين بشكل غير منقطع، بحضور قيادات مستقبل وطن المهندس إبراهيم شفيق، أمين عام القسم، والدكتور أبوبكر عبد ربه أمين التنظيم، وأمناء الأمانات النوعية والشياخات وأعضاء هيئة المكتب، الذين قاموا بتوفير الجو المناسب للمواطنين المتواجدين أمام مقر الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الخاصة بترشح الرئيس السيسي.

txt

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

وقال إبراهيم شفيق، أمين عام مستقبل وطن الشروق، إن ما يحدث اليوم هو عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة، فالكل اجتمع هنا على حب الرئيس السيسي لنقف جميعًا صفًا واحدًا داعمين له، لاستكمال عملية البناء والتنمية وخطة مصر 2030، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان بعد أن حافظ عليها من الإرهاب وقضى عليه بفضل توجيهاته الحاسمة وبجهود رجال القوات المسلحة والشرطة، موضحا أنه أعاد بفضل سياساته الحكيمة الرشيدة المكانة العالمية التي تستحقها مصر، إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن المشروعات العملاقة والجبارة التي تم إنجازها في ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى انضمام مصر لأكبر مجموعة اقتصادية في العالم وهى البريكس، ولهذا فالرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق من المصريين كل الدعم والتأييد.

1abd8033-6ae0-4e4f-87ed-cf7ba479a57f
1abd8033-6ae0-4e4f-87ed-cf7ba479a57f
10d33d93-ee53-4c9e-8bab-c7e5912c6490
10d33d93-ee53-4c9e-8bab-c7e5912c6490
52aa9c0a-4ac7-4390-8512-010896f15083
52aa9c0a-4ac7-4390-8512-010896f15083
80a5f53d-733d-4b31-9c66-82570f7cc9d4
80a5f53d-733d-4b31-9c66-82570f7cc9d4
463a64a7-f6b3-4be1-956d-1ea7dca35542
463a64a7-f6b3-4be1-956d-1ea7dca35542
692e8e13-dc32-4830-a8a3-47968c92d3b1
692e8e13-dc32-4830-a8a3-47968c92d3b1
ab72d2b1-09e3-470c-adea-e530b0d8132d
ab72d2b1-09e3-470c-adea-e530b0d8132d
b573622f-416c-4e1e-a44d-5feb5b5a1858
b573622f-416c-4e1e-a44d-5feb5b5a1858
e8550f32-5bd4-4e24-a695-cf96af3d4668
e8550f32-5bd4-4e24-a695-cf96af3d4668

في السياق، حرص د.أبوبكر عبد ربه، أمين التنظيم، على التواجد بمقر الشهر العقاري بمدينة الشروق، وأكد أن الحشود لم تنقطع من الأمس وحتى اليوم الثاني على التوالي من جانب المواطنين لدعم وتأييد الرئيس السيسي وتحرير التوكيلات لترشحه لفترة رئاسية جديدة، وأكد أن ما يحدث اليوم عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة، موضحًا أن المشاركة في عملية التوكيلات كان من كل الفئات، رجالًا وسيدات وكبار سن وشبابًا وفتيات حتى الأطفال حضروا إلى هنا حاملين صور الرئيس وأعلام جمهورية مصر العربية.

الشهر العقاري مدينة الشروق احتشاد جماهيري الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس إبراهيم شفيق أمين عام مستقبل وطن الشروق القوات المسلحة والشرطة مقر الشهر العقاري الدكتور أبوبكر عبدربه

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر