الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين مساعد "مستقبل وطن" بدمياط بعد تحرير توكيل للسيسي: هو صمام أمان مصر

أمين مساعد حزب مستقبل
أمين مساعد حزب مستقبل وطن

قال وليد الغالي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، بعد أن انتهى من تحرير توكيل ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، إن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقاري من أجل توقيع واستخراج التفويضات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة حاشدة، بعد دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان خريطة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الغالي، أن الرئيس السيسي رجل المرحلة الحالية وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.

السيسي رجل المرحلة الأنسب

أوضح أن الرئيس السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك؛ ورغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين؛ والتصدي لها بكل حزم وقوة؛ وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

أضاف أن الرئيس السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة؛ ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة؛ والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها.

أكد أمين مساعد مستقبل وطن أن جموع الوطنين العاشقين لتراب الوطن  يقفون صفا واحدا خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن جموع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالوطن، سواء أكانت داخلية أو خارجية.

و‏أوضح أن مطالبة المصريين  للرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة، نابع من شعور جموع المصريين؛ بل وكل فئات الشعب المصري تشعر بالحاجة الماسة لترشح الرئيس لفترة جديدة من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

لينك الفيديو:

https://youtube.com/shorts/tszYHyHeRP8?feature=share

مستقبل وطن دمياط محافظة دمياط الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

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