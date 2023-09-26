طوابير فى دمياط لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، إقبالاً كبيراً من أهالي محافظة دمياط لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وفي مدينة دمياط الجديدة، طوابير منذ الصباح الباكر، لتحرير التوكيلات.

تحرير توكيلات للرئيس السيسى فى دمياط

ومن جانبه، قال حسن صبح خاطر نقيب زراعيين كفر سعد في محافظة دمياط إننا توجهنا إلى مكاتب الشهر العقاري بأعداد كبيرة من أجل تحرير التوكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محمد الجيوشي أنه تحركت وفود من أهالي فارسكور في محافظة دمياط إلى مكاتب الشهر العقاري منذ الصباح الباكر من أجل التسابق تأييداً للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملحمة وطنية وعمل من أجل هذا الوطن، لليوم الثاني على التوالي حيث توافد المئات منذ أمس على مكاتب الشهر العقاري.

طوابير