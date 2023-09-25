الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوابير أهالى دمياط أمام مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي

طوابير
طوابير

شهدت مكاتب الشهر العقاري في قرية شطا وفي مدينة دمياط الجديدة، إقبالا ملحوظا من الأهالي لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لمدة رئاسية مقبلة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن جانبه قال طلال الجمل أمين إعلام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، إن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقاري من أجل توقيع واستخراج التفويضات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب انتهاء المؤتمر.

ومن جانبه قال وليد الغالي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، إن التشكيلات الحزبية في محافظة دمياط كانت أصحاب الخطوات الأولى من أجل عقد التوكيلات وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، موضحا أن أهالي وشباب دمياط يتزاحمون لتأييد الرئيس في الانتخابات القادمة.

جدول انتخابات الرئاسة 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد جدول انتخابات الرئاسة لعام 2024، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الاثنين، وجاء الجدول كما يلي:

توثيق التأييدات التوكيلات الشعبية: حتى ١٤ أكتوبر

فتح باب الترشح: من ٥ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين: ٩ نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية: من ٩ نوفمبر إلى ٢٩ نوفمبر (للخارج) وإلى ٨ ديسمبر (للداخل)،والتصويت في الخارج: ١ و٢ و٣ ديسمبر، والتصويت في الداخل: ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، وإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى: ١٨ ديسمبر.

كما تم بدء تصويت الإعادة في الخارج: ٥ و٦ و٧ يناير ٢٠٢٤،وتصويت الإعادة في الداخل: ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤،وإعلان نتيجة الإعادة: ١٦ يناير ٢٠٢٤.

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الرئيس السيسي دمياط الشهر العقاري انتخابات الرئاسة مستقبل وطن

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