الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالإجماع.. "برلمانية حماة الوطن" تزكي الرئيس السيسي لولاية جديدة

أعضاء الهيئة البرلمانية
أعضاء الهيئة البرلمانية

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن أعضاء الهيئة قاموا بالإجماع بتزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، أن هذه التزكية تأتي اتساقا مع موقف حماة الوطن من الانتخابات الرئاسية، الذي تم إعلانه في يوليو الماضي بعد اجتماع الهيئة العليا، والتوافق على عدم الدفع بمرشح رئاسي، ودعم ترشح الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.

السيسي هو الأقدر على قيادة مصر الفترة القادمة 

وتابع، أن قرار تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء استنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حزب حماة الوطن، خصوصا وأن الرئيس السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة الراهنة، ولمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا.

وتابع النائب: “تزكية الهيئة البرلمانية للرئيس السيسي بالإجماع تؤكد على التوافق والثقة اللامحدودة فى الرئيس وقدرته على مواجهة الأزمات التى تعاني منها معظم دول العالم، ولاستكمال ما قدمه من انجازات ونجاحات خلقت دعم جماهيرى كبير”.

وكشف أحمد بهاء شلبي عن أن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، قاموا بالإجماع بعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه فى دوائرهم الانتخابية بجميع المحافظات.

وأشار أيضا إلى حملات "وكلتك كمل مسيرتك" التى أنطلقت أمس بمختلف محافظات الجمهورية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب: “الشارع المصرى أمس شهد زخما وحضورا جماهيريا كبيرا أمام مأموريات الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي وغيره من المرشحين، وهو ما يعكس حجم الوعي بأهمية الاستحقاق الدستورى والمشاركة فى اختيار رئيسهم فى ظل إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، وهو الأمر الذي يعد أحد أهم مخرجات الحوار الوطني”.

يشار إلى أن حزب حماة الوطن أطلق حملة «وكلتك كمل مسيرتك» فى جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

txt

نواب "حماة الوطن" يتوافدون على البرلمان لتحرير نماذج تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات

النائب أحمد بهاء شلبي الهيئة البرلمانية مجلس النواب الانتخابات الرئاسية المقبلة موقف حماة الوطن

مواد متعلقة

نواب "حماة الوطن" يتوافدون على البرلمان لتحرير نماذج تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم