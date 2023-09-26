"حماة الوطن" بالقاهرة تدشن حملة لتوثيق توكيلات دعم وتأييد الرئيس السيسي

أعلنت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، إطلاق حملة توثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر فتح باب الترشح فيها 5 اكتوبر المقبل؛ على أن تنطلق خلال ديسمبر المقبل.

جمع التوكيلات

وقال اللواء صلاح المعداوي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إنه تم اليوم جمع آلاف التوكيلات في العاصمة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من جمع التوكيلات سيتم إرسالها إلي المقر الرئيسي ثم تسليم جميع التوكيلات إلي حملة الرئيس السيسي الانتخابية.

وأشار إلي أن دعم الحزب المطلق للرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بداها منذ توليه سدة الحكم.

وكان الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب، أعلنا تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وعقد اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية اجتماعا هاما مع قيادات الأمانة المركزية للحزب لمتابعة خطة التحرك بين القواعد الحزبية والجماهير التي بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات.

من جانبه، قال المهندس محمد جمال، أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن كوادر الحزب أشرفوا علي تحرير التوكيلات، مناشدًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطنى.

دعم الحملة الانتخابية

وكلف المهندس محمد جمال الدين، أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن، الأمانات النوعية التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع علي المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى .

من جانبه قال المهندس يوسف رشدان، أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، إن أمانة الإعلام دشنت خطة منظمة للتواصل مع الجماهير، ومواجهة مخططات أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.