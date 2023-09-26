الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كمل مسيرتك".. "حماة الوطن" يستقبل مسيرات الداعمين للرئيس السيسي بمغاغة (صور)

أمانة حزب حماة الوطن
أمانة حزب حماة الوطن بمغاغة

استقبل أعضاء أمانة حزب حماة الوطن بمغاغة المواطنين الذين توافدوا على مقر الشهر العقاري لعمل توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث تواجدوا منذ صباح اليوم الثاني؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، ومساعدتهم في تصوير بطاقات الرقم الرقومي وتوفير أماكن انتظار لهم منعًا للتزاحم داخل المقر.

عمل التوكيلات 

جاء ذلك بناءً على توجيهات الأمانة المركزية للحزب بضرورة تكثيف جهود الأعضاء بمختلف أمانات الجمهورية على مدار اليوم، حيث يبدأ عمل التوكيلات من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، والتي بدأت أمس الإثنين 25 سبتمبر 2023.

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وفي اليوم الأول لعمل التوكيلات توافدت قيادات وكوادر حزب حماة الوطن بأمانة مغاغة من أعضاء هيئات المكاتب والوحدات الحزبية على مقر الشهر العقاري لعمل التوكيلات المؤيدة لترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع المواطنون لافتات عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكتوب عليها "وكلتك.. كمل مسيرتك"، في مطالبة صريحة للرئيس باستكمال مسيرته التنموية التي بدأها وأنجز جزءً كبيرًا منها لا تخطئه عين.

التحديات السياسية 

من جانبها قالت الدكتورة حنان فاروق، أمين حزب حماة الوطن بمغاغة، إن إقبال المواطنين على مقر الشهر العقاري بمغاغة خلال اليومين كان ملحوظًا، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس وعي المواطنين بالتحديات السياسية والأمنية التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تتطلب الالتفاف خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

وأضافت “فاروق” أن ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة مطلب شعبي، مؤكدةً أن التنمية هي أحد أضلاع مثلث الأمن القومي المصري الذي يحرص الرئيس السيسي على الحفاظ عليه، ويحمل رقبته على كفه لإنجاز ما بدأه في كافة المجالات التنموية.

من جانبه قال سعد سيد، أمين عمال حماة الوطن بمغاغة، إن إقبال المواطنين على مقر الشهر العقاري وعمل توكيلا تأييد الرئيس السيسي يؤكد وعيهم بخطورة التحديات التي تتصدى لها مصر، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي انعكست سلبًا على العالم كله وفي القلب منه الدولة المصرية.

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