الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حماة الوطن بالسويس: إنجازات الدولة في عهد السيسي هى التي تتحدث (فيديو)

النائب طارق متولي
النائب طارق متولي

يرى طارق متولي، أمين حزب حماة الوطن بالسويس، أن الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة. 

قال متولي لـ"الدستور":"إحنا بنتكلم على مجموعة من الإنجازات على أرض الواقع سواء شبكة الطرق (البنية التحتية) عندنا سواء المفهوم الجديد للدولة عند المواطن المصري البسيط، لافتًا إلى أن المعطيات الجديدة للدولة حاضرة بقوة في المشهد السياسي آخرها دخول مصر في مجموعة البريكس. 

دخول مصر للبريكس 

ورأى طارق أن دخول مصر مجموعة البريكس، بجانب الدول الكبرى (روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا) له دلالة قوية جدًا على قوة مصر ومكانتها في المنطقة، مؤكدًا أن تعرّضنا لبعض الأزمات أمر طبيعي على الساحة الدولية كلها، كما أن وجود بعض المشكلات “أمر  طبيعي” نتيجة الأزمات التي طالت العالم كله.

وتوقع متولي أن تسير الأمور إلى الأفضل: “الدولة ماشية بخطى ثابتة تصل لمكانها الطبيعي كقوة إقليمية على الساحة الدولية كلها”، لافتًا إلى اهتمام الرئيس بالشباب ووصفه أنه مؤشر جيد جدًا. 

وأشاد أمين حزب حماة الوطن بالسويس باهتمام الدولة بصحة المواطن، قائلاً:"100 مليون صحة و100 يوم صحة حملات محترمة ساهمت في القضاء على فيروس C".

وقال متولي: “ما اعتقدش إن كان فيه حد في العالم كان عامل مثل هذا الحجم من المعطيات الكثيرة، موضحًا أن تلك المعطيات هى التي تساعد في وصولنا للجمهورية الجديدة بمفهومها الحديث”، مثمنًا حجم الإنجازات الملموسة والموجودة على أرض الواقع.

مصر السيسي الانجازات السويس حزب حماة الوطن

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