الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة الوطن بالسويس: قرارات الرئيس تعكس عمق الرؤية لمواجهة التحديات بجدية

طارق متولي
طارق متولي

أشاد طارق فاروق متولي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، بالقرارات الوطنية الخاصة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وقال متولي إن العالم يعيش تحديات قاسية في شتّى المجالات والاتجاهات، واستطاعت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية التعامل مع التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين بداية من مواجهة الإرهاب إلى تجاوز وباء كورونا، حتى التعامل مع الصراعات الدولية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن الرئيس دائمًا يحرص على الحماية الاجتماعية كأولوية، وهذا يعكس عمق الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات بجدية.

◘ قرارات رئيس الجمهورية 

وتأتي قرارات الرئيس لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لـ4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بجدول النقابة.

وحظت قرارات الرئيس السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بترحيب واستحسان من جانب أهل محافظة السويس. 

وقال محمود السيد من أصحاب المعاشات إن تلك الزيادة جاءت في الوقت الصحيح، ووصفها بأنها: "حاجة تسند".

وقالت سعدية عبدالصمد، موظفة بإحدى شركات قطاع الأعمال، إنها كانت تتوقع أن يعلن الرئيس، خلال كلمته اليوم، عن زيادة المرتبات، وأضافت: "هو عارف كل حاجة وحاسس بينا". 

وترى أم سعيد، إحدى المستفيدات من تكافل وكرامة، أنها راضية تمامًا عن رفع قيمة المعاش وطالبت الرئيس بإصدار كل القرارات التي تساعد على خفض الأسعار. 

السويس حزب الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المشروعات تحديات

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