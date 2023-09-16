أهالي السويس يرحبون بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

حظت قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بترحيب واستحسان من جانب أهل محافظة السويس.

وقال محمود السيد من أصحاب المعاشات، إن تلك الزيادة جاءت في الوقت الصحيح ووصفها بأنها: “حاجة تسند”.

وقالت سعدية عبد الصمد، موظفة بإحدى شركات قطاع الأعمال، إنها كانت تتوقع أن يعلن الرئيس خلال كلمته اليوم عن زيادة المرتبات، وأضافت: “هو عارف كل حاجة وحاسس بينا”.

وترى أم سعيد إحدى المستفيدات من تكافل وكرامة، أنها راضية تماما عن رفع قيمة المعاش وطالبات الرئيس بإصدار كل القرارات التي تساعد على خفض الأسعار.

وقال بسيوني عيد أحد المزارعين إن قرار إعفاء المزارعين المتعثرين عن سداد الأقساط قرار يساهم في مواصلة عزوف آلاف المزارعين عن قرار التخلي عن حرفتهم الوحيدة والمحاولة من جديد.

ويرى أحمد محمد شاكر، أن قرار رفع الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 الف جنيه يعد رفع عبء كبير عن كاهل الملايين من المصريين.

ووصفت نهى عبيد ربة منزل، خطاب الرئيس عبد الفتاح، بطوق النجاة الذي ينتظره المصريون كلما ضاقت الظروف من حين لآخر.