"حماة الوطن" يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: واجب وطنى على كل مخلص

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التحية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها في تنظيم وإدارة الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتأكيد على الحيادية والشفافية في كافة الإجراءات في ظل الالتزام بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات وفي ضوء متابعتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي كانت حريصة كل الحرص في تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في شأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

دعم وتأييد للرئيس السيسي في الانتخابات

وأكد حماة الوطن المضي قدما في دعمه وتأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات، في ضوء البيان الصادر عن الحزب يوليو الماضي.

واجب وطني على كل مخلص

وأعلن الحزب عن التزامه التام بالمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن الدعاية الانتخابية، انطلاقًا من احترام الدستور والقانون، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على كل مصري مخلص ومحب لوطنه، ولقطع الطريق أمام محاولات الكيانات الكارهة لمصر في تشويه هذا الاستحقاق الدستوري.

جهود الحزب في رفع الوعي السياسي لدى المواطنين

وأكد حماة الوطن أنه من خلال تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في كل ربوع مصر، سيعمل بكل جد ويبذل قصارى جهده من أجل رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تفاصيل الانتخابات الرئاسية

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة عن تحديد أيام (1 و2 و3) من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

وتبدأ الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023، فيما يكون الهيئة آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه 15 نوفمبر، على أن تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023، بينما توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023.