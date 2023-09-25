برلمانى مشيدًا بجهود "الوطنية للانتخابات": لها مصداقية كبيرة فى الشارع

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء وفقا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه فى الدستور، مؤكدا ثقته فى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، للسباق الرئاسي، وأنها تمتع بالاستقلالية والشفافية والمصداقية فى الشارع المصرى.

خطوة نحو استكمال الإنجازات

وأوضح “القطامى”، في تصريحات له، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الاخيرة، قائلا: "مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من المشروعات القومية والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل لم نشهده على مدار عصور بالكامل، واليوم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء استحقاق دستوري هو الأهم نحو استكمال ما شهدناه من إنجازات على الأرض المصرية".

المشاركة ضرورة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم فى هذا السباق الانتخابى، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا بدوره يضمن مزيد من الشفافية والمصداقية والنزاهة فى العملية الانتخابية.

10 آلاف مقر و85 لجنة فرعية

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية، وذلك للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم، وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين.

يشار إلى أنه أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

وتبدأ الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023، وحددت الهيئة آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر، على أن تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023، بينما توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023.