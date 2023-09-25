الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى والوفد الصينى يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الصيني تأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية واستراتيجية، ويهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات الاستثمارية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورًا كبيرًا خلال عهد الرئيس السيسي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والدبلوماسية وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب أن المشروعات التنموية التي شهدتها الدولة وتطوير محور قناة السويس  تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب وإقامة مشروعات استثمارية كبيرة بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى مواصلة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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وفد الصين رفيع المستوى

فرص استثمارية 

وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية بين مصر والصين، خاصة في مجالات التبادل التجاري وتوطين الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والعمل المناخي الدولي، علاوة على التعاون لحفظ السلم والأمن الدوليين.

دور مصر في المنطقة 

ولفت عضو مجلس النواب إلى دور مصر الفعال في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب، أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بحث، أمس، في القاهرة مع الوفد الصيني رفيع المستوى، برئاسة "لي شي" عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، العلاقات الثنائية بين مصر والصين بجانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، كما نقل «لى شى» تحيات وتقدير الرئيس الصينى شى جين بينج للرئيس السيسي، الذى بادله بتقديم خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصينى.

النائب أحمد سعد نويصر الوفد الصيني الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية الصينية الحزب الشيوعي الصيني

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