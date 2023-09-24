السفير محمد حجازي: زيارة الوفد الصيني تعكس مكانة مصر وما تستحقه

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي استقبال الرئيس السيسي للوفد الصيني ومناقشة وجهات النظر حول حفظ السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن زيارة وفد من الحزب الشيوعي الصيني برئاسة عضو اللجنة الدائمة بالمكتب السياسي وهي أعلي مؤسسة للحكم في الصين هو تعبير عن درجة التنسيق السياسي.

وأضاف أن البعد الشعبي والبرلماني هام جداً في العلاقة بين مصر والصين، وبالتالي مباركة للشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية والتي شهدت في جوانبها العديدة العديد من المكاسب.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعبير عن مكانة مصر وما تستحقه بحضور رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتأكيد علي أن العلاقات المصرية الصينية علاقات متنوعة ومتشعبة وتعبير صادق عن مضمون الشراكة الاستراتيجية الشاملة.