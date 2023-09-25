الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن محسب: اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعكس الحرص على تكريس علاقات الشراكة

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاءات التي عقدها سامح شكرى، وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لبحث سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى حرص الدول الثلاثة على  تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة، بالإضافة إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في يونيو 2021.

txt

وزير الخارجية عن سد النهضة أمام الأمم المتحدة: لا يمكن فرض أمر واقع يتعلق بحياة أكثر من 100 مليون مصرى

txt

وزير الخارجية: نجحنا فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية بـ"كوب 27"

الانتهاء من المشروعات المطروحة بين الدول الثلاثة

وقال "محسب" إنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة بين الدول الثلاثة، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلًا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية

وأضاف عضو مجلس النواب أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية، حيث أكد المجتمعون على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما بحثوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

وأكد "محسب" أن الدولة المصرية تقوم بتحركات دبلوماسية مُكثفة لتعزيز أواصر التعاون وتنسيق المواقف مع الدول العربية؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأمة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

الدكتور أيمن محسب مجلس النواب سامح شكري وزير الخارجية وزراء خارجية

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

"البترول" تُعلن طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بـ23 منطقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى