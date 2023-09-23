السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية: نجحنا فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية بـ"كوب 27"

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري إن التقارير الدولية تؤكد أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعاملاتها الوطنية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه في إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد للخطط والاستراتيجيات للتركيز على التنفيذ نجحنا في شرم الشيخ في "كوب 27"، في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل لقرارات متوازنة تؤسس على المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس.

حققنا تقدمًا تاريخيًا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية

وأشار إلى أننا كمجتمع دولي حققنا تقدمًا تاريخيًا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدًا أنه تم إطلاق مسار التحول العادل للنموذج التنموي ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة.

سامح شكري شرم الشيخ نجحنا كوب 27 تحقيق العدالة المناخية حشد التوافق الدولي تحدي المناخ

مواد متعلقة

سامح شكرى: الدول النامية تواجه تبعات أزمات مركبة ومتتالية لا يد لها فيها

وزير الخارجية: نرفض سياسية الأمر الواقع في قضية سد النهضة

سامح شكرى: مصر تتحرك بفاعلية فى إطار محيطها العربى والإفريقى

عاجل.. سامح شكرى: الوضع الحالى للاقتصاد العالمى يشكل ضغطًا على الدول النامية

سامح شكرى: نأمل انتهاء الحرب الأوكرانية.. ومصر تتواصل مع الأطراف

سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": مساع حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية للساحة الدولية

سامح شكرى يجرى حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

"ياما دقت على الراس طبول".. أسامة كمال يكشف سبب غيابه عن الشاشة فترة طويلة

القصة الكاملة لفيديو رمى الطماطم فى الصحراء.. ماذا حدث؟

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر