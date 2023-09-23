وزير الخارجية: نجحنا فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية بـ"كوب 27"

قال وزير الخارجية سامح شكري إن التقارير الدولية تؤكد أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعاملاتها الوطنية.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه في إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد للخطط والاستراتيجيات للتركيز على التنفيذ نجحنا في شرم الشيخ في "كوب 27"، في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل لقرارات متوازنة تؤسس على المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس.

حققنا تقدمًا تاريخيًا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية

وأشار إلى أننا كمجتمع دولي حققنا تقدمًا تاريخيًا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدًا أنه تم إطلاق مسار التحول العادل للنموذج التنموي ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة.