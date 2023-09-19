برلمانى يسأل الحكومة عن خطة الاستعداد للشتاء

تقدم محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن خطة المحافظات استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

وقال النائب: “في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، يتعرض أغلب الدول لعدد من الظواهر المناخية، ما يستوجب الاستعداد التام للتعامل معها على النحو الأمثل”.

الحكومة عليها دور كبير في الاستعداد مبكرا لأية احتمالات

وأشار “زين الدين” إلى أنه مع دخول فصل الشتاء وتزايد فرض سقوط الأمطار والسيول وغيرها، فإن الحكومة عليها دور كبير في الاستعداد مبكرا لأي احتمالات قد تؤثر على حياة المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوجيه المحافظين وكل المجالس المحلية وخصوصا في المدن الساحلية بمراجعة البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي، لاستيعاب مياه الأمطار، وكذلك مراجعة مخرات السيول وغيرها.

وقال محمد زين الدين: “أعمدة الإنارة واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه مصر في الشتاء، خصوصا الأسلاك المكشوفة وما سببته من تعرض مواطنين للصعق تحتاج للمراجعة والتأمين حرصا على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة”.

يجب أن تكون التحركات استباقية

وأكد عضو مجلس النواب أنه يجب مراجعة كل هذه الاستعداد مبكرا يخفف من التداعيات السلبية فيما بعد، قائلا: “حتى لا يكون تحرك الحكومة مجرد رد فعل، لذلك يجب أن تكون التحركات استباقية”.

وتساءل محمد زين الدين عن خطة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لوضع خطة طوارئ للتعامل مع فصل الشتاء؟، مشددا على أهمية الترتيب لهذه الخطة مبكرا حرصا على مصالح المواطنين.