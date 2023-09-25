الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء السيسى والوفد الصينى تأكيد على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين

الرئيس السيسي والوفد
الرئيس السيسي والوفد الصيني

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد الصيني تأكيد على أهمية المكانة التي تحتلها العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي والبرلماني.

عكاشة: الفترة الأخيرة شهدت تطورًا تنمويًا في المشروعات المصرية الصينية

وأكد عضو مجلس الشيوخ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية الصينية على مختلف المستويات السياسية والصناعية والتجارية والاقتصادية والثقافية المتبادلة في ظل الرئيسين السيسي وشي جين بينج.

وتابع النائب عمرو عكاشة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا تنمويًا وتكنولوجيًا وصناعيًا من خلال التعاون مع الصين في إقامة عدد من المشروعات التنموية ومبادرات تطوير وتحديث النظام العالمي منها الحزام والطريق، الحضارة العالمية، الأمن العالمية، التنمية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر، بما يحقق الرفاهية للشعبين المصري والصيني.

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة السيد لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن السيد لي شي نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الصيني شي جينبينج للرئيس السيسي، وهو ما بادله الرئيس السيسي بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني. 

كما شهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وأعرب المسئول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية، لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت، يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس، التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب، والتحسن المُطرد في مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. 

العلاقات المصرية الصينية مجلس الشيوخ المشروعات المصرية الصينية المشروعات التنموية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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